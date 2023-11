Tylko w jeden dzień, 7 października, terroryści z Hamasu w bestialski sposób wymordowali blisko 1400 osób. Ludobójstwa dokonano na mieszkańcach kibuców, małych miasteczek i uczestnikach festiwalu muzycznego. Ponad 250 osób porwano i wywieziono jako zakładników do Strefy Gazy. Po opanowaniu sytuacji przez siły zbrojne Izraela, ci, którzy cudem przeżyli, zaczęli opowiadać o tym, co ich spotkało. Reporter "Superwizjera" pojechał do miejsc największych masakr i zebrał relacje ludzi, których terroryści nie zdążyli zabić. Z jakimi traumami muszą mierzyć się ocaleni i rodziny porwanych? Reportaż Patryka Szczepaniaka "Atak na Izrael".