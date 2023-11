Narkotykowy kartel i miliard w banku w Skierniewicach

W małym banku w Skierniewicach prokuratura zabezpieczyła prawie półtora miliarda złotych. Według śledczych pieniądze te miały należeć do jednego z największych na świecie karteli narkotykowych. Reporterom "Superwizjera" TVN i "Gazety Wyborczej" udało się dotrzeć do głównych oskarżonych w sprawie i zrekonstruować jej szczegóły. Czy konta bankowe otwarte w naszym kraju były elementem międzynarodowej operacji prania brudnych pieniędzy? Do kogo należą pieniądze, zabezpieczone przez prokuraturę, i kto stanie za to przed sądem?