18-letnia Marta, wychowanka zakonnego domu dziecka, zostaje wysłana do sycylijskiej rodziny. Tam jest zmuszana do pracy oraz napastowana seksualnie. Ucieka z Włoch i stara sobie poradzić ze wszystkim, co ją spotkało. Kto wysyłał wychowanków polskich domów dziecka za granicę? Co dostawał w zamian? Dlaczego ten proceder nigdy nie został wyjaśniony przez polskie organa ścigania? O tym w reportażu Magdaleny Gwóźdź "Dzieci na eksport".

