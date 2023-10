Sześć lat temu dwie żołnierki, które służyły w Żandarmerii Wojskowej, opowiedziały na łamach Onetu, że były ofiarami mobbingu i molestowania ze strony swoich przełożonych. To jednak nie moment ujawnienia sprawy był dla nich najtrudniejszy, ale to, co wydarzyło się po nim. Obie kobiety nie przypuszczały, że niemal od razu staną się obiektami do rozpracowania, a argumentów, aby je zdyskredytować, będzie się szukać głęboko w ich wojskowych życiorysach. W reportażu Maciej Duda i Łukasz Ruciński pokazują, jak wyglądała wojna na anonimy w Żandarmerii Wojskowej. Czy służba specjalna, mająca niemal nieograniczone uprawnienia, działała w prywatnym interesie wysoko postawionych oficerów? Czego dotyczyło rozpracowanie o kryptonimie "Amor"? Reportaż "Prywatna służba specjalna".