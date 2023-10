Podhale to bastion konserwatywnej Polski. Szyldy ugrupowań na przestrzeni lat się zmieniały, ale wybory zawsze wygrywa tam prawica. Obecny starosta nowotarski jest członkiem Suwerennej Polski - partii prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To zastanawiające, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie w Nowym Targu wybuchła jedna z największych i najbardziej bulwersujących afer korupcyjnych na szczeblu samorządowym. Wymuszanie łapówek na lokalnych przedsiębiorcach. Urzędnicy z setkami korupcyjnych zarzutów. Starosta na wspólnych wakacjach z wpływowym biznesmenem starającym się o lukratywną inwestycję. Jak działa "układ nowotarski"? O tym w reportażu Bertolda Kittla.