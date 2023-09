Anom to tajny komunikator, którego używali przestępcy na całym świecie, w tym m.in bossowie kolumbijskich i meksykańskich karteli narkotykowych oraz polskie grupy przestępcze. Byli przekonani, że ich wiadomości nie da się wyśledzić. Nie wiedzieli jednak, że Anom to pułapka, którą zastawiło na nich FBI. Międzynarodowa operacja mogła ponieść fiasko, bo w Polsce doszło do przecieku. Informacje z tajnego śledztwa trafiały do jednego z polskich gangów narkotykowych. Reporter Superwizjera, Maciej Kuciel, przedstawia tę historię w reportażu "Kret w CBŚP".