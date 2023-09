Półtora roku temu putinowska Rosja w pełnej skali napadła na Ukrainę. Nasi wschodni sąsiedzi nadludzkim wysiłkiem stawili opór. Teraz ukraińska armia przystąpiła do ofensywy, by odbić z rąk agresora południowe i wschodnie tereny kraju usłane polami minowymi i poprzecinane kilometrami rosyjskich okopów. Rozpoczął się kolejny etap boju o wolność. Mimo niemal całkowitej blokady informacyjnej reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki został dopuszczony na szpicę ukraińskiego ataku. Zobaczył, jaką cenę płaci się za wydzieranie ziemi z rąk okupanta. W czasie walk był świadkiem, jak ukraińscy żołnierze biorą do niewoli rosyjskiego żołnierza. Jak skończyła się ta historia? O tym w reportażu "Zaporoże. W środku ofensywy".

