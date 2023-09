Marcin P. to instruktor jazdy konnej, który sprawował wiele ważnych funkcji publicznych i jest wpływową postacią całej jeździeckiej społeczności. Od lat związany jest z dużą stadniną na Pomorzu, gdzie organizuje obozy szkoleniowe. Jednak to, czego dopuszczał się Marcin P. w ośrodku jeździeckim, dla wielu może okazać się szokujące. Czy instruktor jazdy konnej, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję, zmuszał kobiety do kontaktów seksualnych? Reporterka "Superwizjera" Magdalena Gwóźdź dotarła do kobiet, które zostały w brutalny i bezwzględny sposób wykorzystane przez Marcina P. W przejmujący sposób opowiedziały, co je spotkało ze strony człowieka, któremu ufały. Reportaż "Tajemnice stadniny w Dziemianach".