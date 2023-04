Gdzie trafiły miliony z węgla

Spółki Skarbu Państwa od lat służą politykom jako finansowe zaplecze do zdobywania poparcia w kolejnych wyborach. Jaskrawym przykładem na to jest górnicza firma JSW Innowacje, która w założeniu miała unowocześniać wydobycie i zapewniać bezpieczeństwo w kopalniach. Ale miliony wpompowane w spółkę poszły na coś innego. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do raportu, który pokazuje, jak marnotrawiono olbrzymie kwoty na fikcyjne umowy i nikomu niepotrzebne zlecenia. Kto zarobił na podejrzanych kontraktach i wedle jakiego klucza wydawano pieniądze? Co spotkało tych, którzy chcieli zwalczać nadużycia? Reportaż Grzegorza Głuszaka i Michała Fuji.