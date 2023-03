Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej zagadkowych spraw w historii polskiej kryminalistyki. Nie tylko nie wiadomo, co się z nią stało, ale nie istnieje także żadna przekonująca hipoteza śledcza, która mogłaby wskazać, co wydarzyło się blisko 13 lat temu w Sopocie. Zdaniem policjantów kluczem do wyjaśnienia sprawy może być analiza tego, co zawiera w sobie telefon zaginionej. Z kim rozmawiała, do kogo wysyłała SMS-y, a także od kogo je dostawała. Czy w sprawie, która od wielu lat pozostaje nierozwiązana, jest szansa na przełom? O tym w reportażu "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?" Łukasza Frątczaka i Jakuba Stachowiaka w "Superwizjerze".