Morderstwo mjr Bogumiły Bieniek-Pasierb wstrząsnęło całym krajem. Ponad rok temu w zakładzie karnym w Rzeszowie mężczyzna, podejrzany o liczne gwałty, z zimną krwią zamordował więzienną psycholożkę. Kobieta osierociła dwójkę dzieci. Reporter "Superwizjera" TVN, Grzegorz Głuszak, dotarł do wewnętrznego protokołu zakładu karnego, opisującego okoliczności tego zabójstwa. Prześledził także przypadki innych zabójstw, jakich dopuścili się osadzeni - w 2018 roku Artur K., skazany wcześniej za zabójstwo, dostał do kierownictwa zakładu karnego przepustkę, w której trakcie zamordował 35-letnią Monikę i jej synka Oskara; we wrocławskim więzieniu kobieta została zamordowana w trakcie widzenia przez mężczyznę, którego przyszła odwiedzić. Czy funkcjonariusze służby więziennej ponoszą odpowiedzialność za błędy, które popełniają? Czy tych zabójstw można było uniknąć? O tym w reportażu "Zbrodnie za kratami".