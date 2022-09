Marcin J. jest doktorem nauk prawnych i ekspertem chętnie wypowiadającym się w przestrzeni publicznej. Jednak okazuje się, że wiele tajemnic skrywa też przeszłość Marcina J. Dlaczego zmienił nazwisko? Co łączy go ze sprawą śmierci 20-letniej Magdaleny, zamordowanej w centrum Zielonej Góry? Dlaczego kobiety, które zeznawały przeciwko Marcinowi J., do dziś panicznie się go boją? Tą sprawą zajął się Michał Fuja w reportażu "Mroczne oblicze doktora J.".