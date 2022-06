Arcybiskup i kontrakt na wojskowe śmigłowce

To miał być jeden z największych zakupów uzbrojenia dla wojska. 50 śmigłowców wielozadaniowych Caracal miało zmienić oblicze polskich sił zbrojnych. Ale politycy Prawa i Sprawiedliwości z Antonim Macierewiczem na czele unieważnili przetarg. Wojskowi eksperci są jednoznaczni w swojej ocenie. W obliczu zagrożenia wojną mała liczba nowoczesnych śmigłowców znacznie osłabia nasz potencjał militarny. Wszystkie koncerny, które stanęły do przetargu, lobbowały za wyborem ich oferty. Czy możliwe jest jednak, by w walkę o kontrakt zbrojeniowy był zaangażowany polski arcybiskup? Co łączyło wysokiego hierarchę watykańskiego i znanego włoskiego aferzystę? Reportaż Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego.