Zaporoże to pierwszy przystanek dla tych, którzy uciekają z Mariupola przed rosyjskimi zbrodniami. Żeby się tam dostać muszą pokonać ponad 250 kilometrów śmiertelnie niebezpiecznej drogi, pełnej rosyjskich posterunków. Czekają ich wielogodzinne rewizje, strach i głód. Reportaż "Oblężenie Mariupola. Ocaleni ze zniszczonego miasta" to historie ocalonych z trudnego do opisania piekła, a także tych, którzy znaleźli w sobie siłę, aby im pomóc.