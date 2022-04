Ucieczka z Irpienia

Reportaż zawiera drastyczne sceny. Przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 lat. | Rodziny z dziećmi, ranni oraz starsi i schorowani ludzie przedzierali się przez ruiny mostu w Irpieniu, by uciec w stronę Kijowa. - Szłyśmy między czołgami, między żołnierzami, obcymi żołnierzami. To było straszne - mówiła jedna ze spotkanych tam kobiet. Jeszcze niedawno Irpień był spokojnym miasteczkiem. Dziś to strefa wojny, pełna śmierci i zniszczenia. O tym w reportażu Michała Przedlackiego.