Terror, hipokryzja i korupcja - tak rozmówcy opisują ostatnie lata działalności bogatyńskiego samorządu. W ciągu trzech lat prokuratura zatrzymała kilkadziesiąt osób, w tym burmistrza, radnych i prezesa państwowej spółki energetycznej. Większość zatrzymanych to prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Równoległe do tych wydarzeń to Bogatynia stała się centrum polsko-czeskiego sporu o kopalnię Turów. Sporu, który kosztuje Polskę pół miliona euro dziennie. Co wspólnego ma konflikt o kopalnię Turów z aferą korupcyjną w urzędzie miasta Bogatyni i katastrofą górniczą sprzed pięciu lat? W czyim interesie jest odwlekanie ugody z Czechami oraz brak jawności w działaniach kopalni? Reportaż Michała Fuji "Układ wokół Turowa".