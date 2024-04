Problem elektrośmieci. "Nadal wolimy kupić nowe niż używane"

W programie "Rozmowy o końcu świata" Hanna Marliere (specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, prezeska zarządu Green Management Group i prezeska Fundacji "Pro Terra") odniosła się do problemu elektrośmieci. Jak podkreśliła, przemysł zajmujący się recyklingiem nie nadąża za tym, który wprowadza nowe produkty do obrotu. Zwróciła także uwagę na krótszą żywotność sprzętu. - Jest coś takiego jak zaprojektowana śmierć produktu - mówiła Marliere. Dodała, że producenci "wiedzą, jak zrobić urządzenia trwałe". - Nadal wolimy kupić nowe niż używane - dodała. W rozmowie podkreślała, że ogromne znaczenie ma naprawianie zużytego sprzętu i w tym celu konkretne działania powinni podjąć również ich producenci, dostarczając części zamienne. Dodała również, że w Szwecji przy sprzedaży produktów używanych obowiązuje zerowy VAT, który ma zachęcić konsumentów do wyboru takich produktów.

Następnie prof. Szymon Malinowski (fizyk atmosfery, UW) odniósł się do klimatycznych mitów, w tym tego mówiącego, że dzięki zmianom klimatu w Polsce będzie jak w Hiszpanii. Ekspert zwrócił uwagę, że "klimat zawsze się zmieniał pod wpływem różnych czynników", lecz po raz pierwszy ludzkość ma do czynienia ze zmianami, które nie wynikają z naturalnych procesów przyrody. Wskazał, że spalanie m.in. węgla prowadzi do szybkiej zmiany składu atmosfery. W efekcie "zatrzymuje ona więcej energii, którą Ziemia dostaje od Słońca".