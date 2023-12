Moda (nie)odpowiedzialna

Branża modowa to druga po branży paliwowej, która najbardziej niszczy środowisko. Prawie co sekundę na wysypisko trafia śmieciarka pełna tekstyliów. Z 90 miliardów sztuk odzieży produkowanych co roku, ponad jedna trzecia nie zostanie sprzedana. - Niestety obniżka cen w sklepach spowodowała, że przez lata straciliśmy poczucie wartości ubrań i tak naprawdę możemy kupić t-shirt za równowartość kawy - mówiła Aleksandra Włodarczyk, autorka bloga "Świadomy konsument mody". - Przemysł odzieżowy jest odpowiedzialny za osiem do dziesięciu procent globalnych emisji gazów cieplarnianych. To więcej niż transport lotniczy międzynarodowy i żegluga morska razem – opowiadała gościni. Podkreśliła, że "każde ubranie to są zużyte zasoby". Monika Kamińska, właścicielka marki modowej, zwróciła uwagę, że na każdym etapie produkcji ubrań, od wytwarzania tkanin, transport po utylizację, szkodzimy środowisku. Paweł Urański, współwłaściciel pralni i fabrykarni KNK-Kanaka, mówił o produkcji tanio i "na raz". - Ten proces tak bardzo się rozwinął, że trudno go powstrzymać - przyznał. Jak zaznaczyła Zofia Zachniak, znaczna liczba ubrań trafia do utylizacji tylko dlatego, że powstały z niewłaściwego materiału, bądź miały zły krój. Reportaż Pauliny Chacińskiej.