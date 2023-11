"Gorący problem". Polska ma w tym swój niechlubny udział

Bijemy rekordy na każdym poziomie, jednak nie są to takie osiągnięcia, które powinny napawać nas dumą. 2023 "to najcieplejszy rok od 125 tysięcy lat". Według ekspertów średnia roczna temperatura najprawdopodobniej osiągnie 1,5 stopnia wzrostu względem okresu przedprzemysłowego. Brzmi niewinnie, prawda? Jednak każda wartość powyżej tej magicznej granicy, przed którą ostrzegają naukowcy, może mieć dla świata katastrofalne skutki. Bank Światowy szacuje, że do połowy obecnego stulecia zmiana klimatu może zmusić do przeprowadzki 216 milionów osób. To i tak optymistyczne prognozy, ponieważ Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podaje, że do 2050 roku liczba migrantów klimatycznych będzie oscylować w okolicach miliarda. Reportaż Ady Wiśniewskiej "Gorący problem".