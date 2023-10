Łyżka dziegciu

Da się zobaczyć słabnąca kondycję pszczół - mówił Przemysław Szeliga, pszczelarz prowadzący swoją pasiekę od 20 lat. - Obserwujemy lata i sezony, kiedy przeżywalność pszczół po zimie jest bardzo niewielka. Straty są większe niż kilkadziesiąt lat temu - dodał. Tadeusz Krzyżanowski (pszczelarz) wskazał, że problem stanowią opryski, ale również chemizacja oraz monokultura w rolnictwie, która powoduje monodietę u pszczół. Prof. Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wskazała, że jelita badanych przez nią pszczół były słabe. Jej zdaniem wskazuje to na m.in. małą ilość pyłków wielokwiatowych w ich diecie. Porównała efekty takiego odżywania się do jedzenia przez człowieka sałatą przez całe życie. - Kluczem do kondycji rodzin pszczelich i pszczół jest różnorodna dieta, podobnie jak u człowieka - powiedział Szeliga. Prof. Jerzy Demetraki-Paleolog podkreślił, że nawet pozostałości pestycydów obniżają odporność na choroby. - Więc jeżeli jest choroba, która teoretycznie lekko osłabi pszczoły, to w kompozycji z taką dawką pestycydów może te pszczoły zabić - powiedział. - Takie podtrucie pestycydami, oznacza trudności ze znalezieniem pokarmu, mniejszą efektywność, ale także problemy z powrotem z tym pokarmem do rodziny - mówił dr hab. Marcin Zych (biolog środowiskowy). Dodał, że wymarcie owadów doprowadziłoby do poważnego zubożenia diety u ludzi. Reportaż autorstwa Sylwii Rosiewicz.