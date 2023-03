Wyniszczająca zapora. "To może być początek końca populacji"

Puszcze Białowieska, Augustowska, Knyszyńska, obszar Natura 200, Doliny: Biebrzy i Dolnego Bugu stanowią ostoję dla zwierząt i roślin - unikatowy na skalę światową teren. To tu żyją rysie, wilki, jelenie czy żubry. Spokojne życie zwierząt zostało zakłócone pod koniec stycznia 2022 roku. Polski rząd zdecydował się wybudować na 187 kilometrach granicy polsko-białoruskiej wysoki na pięć metrów, kosztujący ponad półtora miliarda złotych, płot. Dzieli naturę w samym jej sercu. Zdaniem ekspertów może to być początek końca żyjących tam populacji różnych gatunków zwierząt, bo wiele z nich straciło choćby możliwość dotarcia do właściwego partnera. Zapora to odpowiedź polskiego rządu na kryzys migracyjny, który przybrał na sile wiosną 2021 roku. Za sprawcę kryzysu uważa się Aleksandra Łukaszenkę. Prezydent Białorusi oskarżany jest o prowadzenie wojny hybrydowej. Ta polega na zorganizowanym przerzucie migrantów na granice terytorium Litwy, Łotwy i Polski. Białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed dziesięcioma laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii Europejskiej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by nielegalnie przekraczali.

