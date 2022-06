Mieszkańcy poczuli smród, reporterka pobrała próbkę. Szokujące, co wypływa do Bobru

Ponad 90 procent polskich rzek jest w złym stanie - wynika z danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do wielu z nich trafiają ścieki, nawozy czy pestycydy. Do niektórych także toksyczne, śmiertelnie niebezpieczne substancje. To realne zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Jedną z takich zanieczyszczanych rzek jest Bóbr. W Lesznie Górnym (woj. lubuskie) działa garbarnia należąca do niemieckiej firmy Heinen Lederfabrik. Z rur z należącej do niej oczyszczalni przedostają się do Bobru czarne ścieki pełne niebezpiecznych substancji. Efekt wielotygodniowego śledztwa w reportażu "Temat rzeka" autorstwa Olgi Orzechowskiej.