Reportaż Mateusza Miszy o suszy rolniczej, która pustoszy plony. Dziś załamani są rolnicy, niedługo będziemy także my wszyscy, bo brak wody przełoży się na wysokie ceny żywności. - Tak źle jeszcze wiosną nie było. Od końca lutego do dziś zanotowaliśmy opad rzędu ośmiu milimetrów rozłożony na kilka partii, więc można powiedzieć, że od trzech miesięcy nie padało - mówił Patryk Kokciński, rolnik ze Snowidowa w województwie Wielkopolskim. Podał, że dane z Instytutu Meteorlogii wskazują na to, że mamy do czynienia ze skrajną suszą. - W zasadzie nie ma wegetacji, nie ma wykorzystywania nawózów. Jest dramat - podkreślił Kokciński. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach potwierdził suszę rolniczą na terenie czternastu województw i oszacował, że spowoduje ona spadek plonów przynajmniej o dwadzieścia procent.