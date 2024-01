25 procent Amerykanów, twierdzi, że "prawdopodobnie" lub "zdecydowanie" prawdą jest, że FBI zainicjowało atak na Kapitol 6 stycznia 2021 - wynika z nowego badania przeprowadzonego przez gazetę "The Washington Post" we współpracy z Uniwersytetem Maryland. - To może nam jasno powiedzieć, dlaczego Donald Trump ma 62 procent poparcia wśród Republikanów, gdy chodzi o walkę o nominację tej partii w wyborach prezydenckich - mówił w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS, wskazał, że "ten problem jest jeszcze bardziej dramatyczny również z powodu tłumaczenia, często poważnych ludzi i mediów, którzy jeszcze bardziej utwierdzają tych, którzy wierzą w spisek". - Wydaje mi się, że to jest sytuacja nowa. Nie wystarczy tłumaczyć, że jest to spisek i nieprawda, ponieważ im bardziej się to mówi, to bardzo duża grupa obywateli w Ameryce, czy w innych krajach, mówi "aha, to skoro tłumaczą, to coś jest na rzeczy" - dodał. Amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS przypominał pierwsze reakcje Republikanów po ataku na Kapitol sprzed 3 lat. - To było przerażenie i oburzenie, to była normalna reakcja, jaka powinna nastąpić. Co się stało? Oni zorientowali się w ciągu paru tygodni, że to absolutnie nie trafia do tych, którzy później zdecydują o losie kongresmenów, czy senatorów - wyjaśnił.