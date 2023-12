Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaprzeczył doniesieniom mediów, że rząd może wezwać do zaprzestania walki z Hamasem. W programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona przyznał, że nie widzi szybkiego zakończenia tego konfliktu. - Pytanie, jaki tak naprawdę jest cel wojska izraelskiego. Przejęcie pełnej kontroli? Zlikwidowanie wszystkich terrorystów? W pewnym momencie odpuszczenie i otoczenie żelazną kurtyną Strefę Gazy? - zastanawiał się. Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS, stwierdził, że Izraelowi zależy na przejęciu kontroli nad problematyką bezpieczeństwa w Strefie Gazy. - Intensywność działań zbrojnych przeciwko Hamasowi nadal jest bardzo wysoka. Myślę, że można założyć, że Izraelowi nie zależy na kontroli instytucji cywilnych Strefy Gazy, że to będzie trochę taka kopia koncepcji autonomicznych dla Zachodniego Brzegu, a kiedyś też dla Strefy Gazy - kontynuował. Wrona zaznaczył, że "istotnym elementem całej układanki będzie układ sił w Izraelu". Dziennikarza komentowali także doniesienia z ukraińskiej linii frontu.