"Wielkie zdanie dla Polski, żeby konkurencyjność przełożyć na partnerstwo"

Rada Europejska podjęła w czwartek decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Marcin Wrona, amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS, ocenił w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO, że to jest głównie decyzja polityczna pokazująca, że Europa stoi za Ukrainą. - To jest forma gwarancji bezpieczeństwa w bardzo umiarkowanym stopniu. Ktoś może szydzić, że to są gwarancje papierowe czy gest polityczny, ale jest to jednak sygnał skierowany do Putina, że Ukraina to kraj, który jest na etapie rozmowy o warunkach wejścia do Unii Europejskiej - mówił Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS. Jak dodał, Ukraina może być państwem konkurencyjnym, więc "to jest wielkie zdanie dla Polski, żeby konkurencyjność przełożyć w partnerstwo". - Ukraina będzie musiała się zmobilizować zarówno w sensie administracyjnym, technokratycznym, jak i społecznym. Będzie musiała się dostosowywać, a przecież jest krajem, który walczy o przetrwanie - kontynuował Sawiski.