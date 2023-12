"To jest potężny problem dla Stanów Zjednoczonych"

W "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO o odrzuceniu przez Senat USA pakietu pomocy Ukrainie oraz niekontrolowanej imigracji w Stanach Zjednoczonych. Tylko we wtorek zatrzymano 12 tysięcy osób, które chciały przekroczyć granicę. Zdaniem Jacka Stawiskiego, jeśli sojusznicy w potrzebie, czyli Ukraina i Izrael, będą "zakładnikami sporu o granicę", będzie niewesoło. W przekonaniu Marcina Wrony "cenę za to będzie płacić głównie Ukraina". Poruszono również temat wojny Izraela i Hamasu. W ocenie Marcina Wrony ostatnie parę tygodni to było bezkrytyczne wsparcie Palestyny i zapominano kompletnie, że terroryści porwali kobiety i dzieci, używając ich jako zakładników. Zwrócił uwagę, że "ci porwani, niewinni ludzie byli wymieniani na osoby osadzone w więzieniach izraelskich, skazane za popełnienie przestępstw". Zdaniem Jacka Stawiskiego pojęcie "bombardowania Palestyny" jest nietrafione. Na koniec wspominano zmarłego Henry'ego Kissingera. Najsłynniejszy amerykański dyplomata miał 100 lat.