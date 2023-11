Porozumienie Izraela z Hamasem. "W Izraelu odczucia są ambiwalentne"

Izrael i terroryści z Hamasu doszli do porozumienia. Oprócz zawieszenia broni na 4 dni dojdzie również do wymiany zakładników na więźniów. - Została przyjęta zasada 1 do 3. Na jednego zakładnika, którego zwalniają terroryści z Hamasu, trzy osoby są zwalniane z izraelskich więzień - powiedział Marcin Wrona w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO. Dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, że osoby zwalniane przez Izrael to "są kobiety oraz nastolatkowie będący pod wpływem terrorystów, również dokonujący aktów terrorystycznych". Dodał, że Izrael nie więzi dzieci. Jak mówił Wrona, porozumienie jest dla niego sygnałem, że "wchodzimy w nową fazę konfliktu". - Jest w Izraelu ogromna presja, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, aby uwolnić zakładników - przypomniał Jacek Stawiski. Jak mówił, presja ma wymiar nie tylko polityczny, ale i społeczny. - Dawno nie było takiego poczucia solidarności narodowej w Izraelu, jaka jest teraz przy tej tragedii - podkreślił Stawiski. Przypomniał, że w rękach Hamasu pozostanie dalej około 200 osób, "dlatego w Izraelu odczucia z tym uzgodnieniem są dosyć ambiwalentne". - To jest poczucie, że każdy dzień w niewoli u tak bezwzględnego i nieobliczalnego prześladowcy, jakim są terroryści z Hamasu dla tych ludzi (...) jest po prostu dewastujące psychicznie - dodał dziennikarz. Dziennikarze mówili również m.in. o wygranej Javiera Mileii, skrajnego populisty, w wyborach prezydenckich w Argentynie.