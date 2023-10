Niewykrywalne narzędzie terrorystów Hamasu. W ten sposób przygotowywali atak

Co tak właściwie jest celem Hamasu? - Niszczenie państwa Izrael - odpowiedział Jacek Stawiski w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO. Przypomniał przy tym, że "warunkiem procesu pokojowego jest uznawanie drugiej strony za taką, która ma prawo istnieć". Stawiski zwrócił uwagę, że Strefa Gazy "nie jest okupowana przez Izrael, który od 2005 roku podjął jednostronną decyzję, uznając, że z Palestyńczykami nie można się porozumieć, i ją opuścił". Zaznaczył, że to właśnie "tam miał powstać zalążek państwa palestyńskiego już w 1994 roku", ale Hamas "objął tam władzę w wyniku wojny z Autonomią Palestyńską". Marcin Wrona przedstawił zaś, w jaki sposób Hamas planował i przygotowywał atak, który nastąpił na początku października 2023 roku. - Strefa Gazy jest mała terytorialnie, ale pod nią znajduje się cała sieć tuneli zbudowanych przez Hamas - powiedział. Jak wskazał, w tych tunelach "została rozciągnięta sieć kablowej telefonii, której nie da się podsłuchać, a Izraelczycy nie mieli o tym świadomości". - W ten sposób terroryści Hamasu przygotowywali ten atak przez dwa lata - dodał Wrona.