"Prawdopodobnie dojdzie do zrównania Strefy Gazy z ziemią"

Wydaje się wielce prawdopodobne, że naprawdę dojdzie do zrównania Strefy Gazy z ziemią - powiedział Marcin Wrona w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę oddziałów izraelskiego wojska na granicy ze Strefą Gazy. - Mieszkańcy Izraela po prostu wiedzą, że nie mają się gdzie podziać i walczą nie tylko o swoje istnienie, ale i o swoje miejsce na świecie - stwierdził dziennikarz. Jacek Stawiski podkreślił, że "ta wojna toczy się o całość istnienia Izraela". - Wróciła psychika walki o przetrwanie z całą mocą. Pomimo ogromnych podziałów politycznych, Izrael jest niebywale zjednoczony - mówił Stawiski. Dodał jednak, że chociaż "teatr obecnego starcia rozgrywa się na ograniczonym terytorium, to na zapleczu są już znacznie szersze siły". Zwrócił on uwagę na finansowanie przez Iran Hezbollahu i Hamasu. Dodał jednak, że konflikt sięga także Rosji, Chin, USA i europejskich sojuszników Izraela. Stawiski poruszył również kwestię tego, że "nie dostajemy pełnej porcji informacji" ze Strefy Gazy i chociażby na zdjęciach ze Strefy niewidoczna jest obecność Hamasu. - Ten w dużej części preparowany przekaz trafia głównie do młodych ludzi w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku, czy dużych amerykańskich uniwersytetach - dodał Marcin Wrona. Dziennikarze rozmawiali również m.in. o propalestyńskich demonstracjach w Europie i USA.