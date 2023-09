Spotkanie Władimira Putina z Kim Dzong Unem. "Może dostarczać mu to, czego najbardziej potrzebuje"

Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un w środę spotkał się na Dalekim Wschodzie Rosji z Władimirem Putinem. - Putin pokazywał Kimowi rakiety i opowiadał, że Rosja będzie pomagać Korei Północnej w budowie programu satelitarnego - mówił w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. Zaznaczył przy tym, że "tak naprawdę chodzi o technologię, która pozwoliłaby Korei Północnej na zbudowanie programu atomowych łodzi podwodnych, albo jeszcze bardziej unowocześnionego programu, który dotyczyłby rakiet międzykontynentalnych". Dodał, że natomiast "Władimir Putin wyciąga rękę po amunicję, przede wszystkim artyleryjską". - Zauważyłem informację, pochodzącą od jednego z szefów ukraińskiego wywiadu, że północnokoreańska amunicja płynie do Rosji już od miesiąca - wspomniał Wrona. Jacek Stawiski zwrócił uwagę, że "Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, która narzuciła bardzo ostre sankcje na Koreę Północną i nikt tych sankcji nie unieważnił". Podkreślił, że "Rosja łamie sankcje, których sama jest współautorem" i "to jest kolejny przykład kompletnej dewastacji obecnego porządku międzynarodowego". - Mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie dotychczasowe próby opóźniania rozwoju zbrojeń atomowych przez reżim północnokoreański mogą zostać zniweczone przez Rosję - powiedział Stawiski. Wskazał, że Rosja "może dostarczać Kimowi to, co jest mu najbardziej potrzebne".