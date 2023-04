"Czas niepewności się skończył". "Długa i znacząca" rozmowa Zełenskiego z rywalem USA

Prezydenci Chin i Ukrainy, Xi Jinping i Wołodymyr Zełenski, odbyli w środę rozmowę telefoniczną dotyczącą relacji tych dwóch krajów. Ukraiński przywódca napisał na Twitterze, że rozmowa była "długa i znacząca". Marcin Wrona, amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS oraz Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS odnieśli się do sprawy w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO. - To dobrze, że ta rozmowa się odbyła, ponieważ chyba najbardziej niekorzystny i upokarzający scenariusz dla Ukrainy byłyby taki, gdyby Ukraina dawała sygnały, że chce rozmawiać z Chinami i jest otwarta na kontakty na najwyższym szczeblu, a Chiny demonstracyjnie tej rozmowy by nie odbywały - ocenił Stawiski. - Niezależnie od tego, na ile to była szczera rozmowa i niezależnie od tego, czy Chiny przyniosły Zełenskiemu jakieś propozycje, czy też nie, to sam fakt tej rozmowy, uważam za korzystny dla Ukrainy i niekorzystny dla Rosji - dodał Stawiski. Wrona przyznał, że był zaskoczony tym, że Amerykanie nie wiedzieli nic wcześniej o rozmowie chińsko-ukraińskiej, szczególnie, że Chiny są amerykańskim przeciwnikiem. - Ukraina nie może pozwolić sobie na to, żeby Amerykanie poczuli, że są pomijani w momencie, gdy Chiny stają się jeszcze większym graczem w kwestii tego konfliktu. Ukraina powinna tutaj starać się utrzymywać równowagę na równoważni - wyjaśnił korespondent z Waszyngtonu.