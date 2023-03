Co się dzieje ze zdrowiem papieża Franciszka? "To jest cała seria"

Papież Franciszek ma infekcję dróg oddechowych i spędzi kilka dni w szpitalu - przekazał w czwartek Watykan. Marcin Wrona zwrócił uwagę na "całą serię chorób" przywódcy Kościoła katolickiego, który w 2021 roku przeszedł operację jelita grubego i ma również "potężne" problemy z kolanem. - Komunikaty napływające z Watykanu są takie, że papież wraca do zdrowia, być może przed Niedzielą Palmową wyjdzie ze szpitala - poinformował. Dziennikarze w "Rozmowach na szczycie" poruszyli także temat kontrowersyjnego podejścia papieża, jak i Watykanu, do wojny w Ukrainie i działań państw zachodnich wobec tej wojny. Jak zaznaczył Jacek Stawiski, "to jest cały czas nie do końca wyjaśniona sprawa". - Watykan nie zrezygnował ze stanowiska, że wojna jest złem, ale nie definiuje tego w jasny sposób, jak zdefiniował to Międzynarodowy Trybunał Karny - mówił Stawiski. Nawiązał przy tym do postawienia Władimirowi Putinowi zarzutów popełnienia zbrodni wojennych. Dziennikarze dyskutowali także na temat aresztowania dziennikarza "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha. Federalna Służba Bezpieczeństwa podejrzewa go o szpiegostwo. Marcin Wrona wyjaśnił, że zaraz po wybuchu wojny Rosja ostro zmieniła prawo dotyczące tego, "o czym można mówić i jakimi karami jest to zagrożone". Według niego Rosji "była potrzebna karta przetargowa i po prostu szukała pretekstu, by zatrzymać jakiegoś Amerykanina". - Mamy znowu do czynienia z grą, którą pamiętamy z czasów zimnej wojny - powiedział. Jacek Stawiski przypomniał też zapowiedź Putina o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi. - Putin się asekuruje, jakoby nie naruszał układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zakazuje przekazywania jej innym państwom - skomentował.