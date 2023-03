Wkrótce dwa miliardy ludzi bez wody. "Najbogatsze kraje wcale nie są wolne od problemów"

Na Ziemi żyje 7 mld ludzi, a prawie miliard z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jak prognozuje ONZ, sytuacja będzie się pogarszać. Do roku 2025 prawie 2 mld ludzi nie będą miały co pić. Dziennikarze Marcin Wrona i Jacek Stawiski w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO odnieśli się do tej sprawy. – Wodę zużywamy w zastraszającym tempie. Odnoszę wrażenie, że skupiliśmy się na ociepleniu klimatu i gdzieś nam ta woda wyparowała – mówił Wrona przebywający w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie odbywa się trzydniowa konferencja wodna. Dodał, że jest coraz więcej powodzi i susz, które są coraz bardziej tragiczne w skutkach. W ocenie Stawiskiego "czysta woda pitna, która wydaje się najbardziej banalną rzeczą, staje się cennym bogactwem naturalnym". – Kraje, które mają dostęp do wody pitnej, są szczęśliwsze od tych, które jej nie mają. Co ciekawe, nawet najbogatsze kraje wcale nie są wolne od problemów. (…) To jest wielki problem polityczny, nie tylko są kwestie zbrojeń, rywalizacji między miastami i wojen, ale też chodzi o dostęp do bogactw naturalnych – wyjaśnił. Dziennikarze skomentowali również dwudniową wizytę przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie.

"Do ostatniej kropli", najnowszy dokument Ewy Ewart, traktuje o jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji ludzkiej, jakim jest narastający kryzys niedoboru słodkiej wody. Rzeki ucierpiały szczególnie, należą obecnie do najbardziej zdegradowanych ekosystemów. To właśnie o nich i ich obrońcach opowiada wybitna reżyserka. Premiera filmu w TVN24 i TVN24 GO już 26 marca (niedziela) o godzinie 20:00. Po emisji (ok. 21:10) odbędzie się debata z udziałem ekspertów.