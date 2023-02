Dziennikarze Marcin Wrona i Jacek Stawiski w najnowszym odcinku programu "Rozmowy na szczycie" rozmawiali na temat nadchodzącej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. – To jest absolutnie historyczna wizyta. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że Biden pokazuje, lecąc do Polski, że on nie odpuści, a Stany Zjednoczone naprawdę są zaangażowane w pomaganie Ukrainie – ocenił Wrona. Stawiski z kolei powiedział, że nie jest do końca w stanie podzielić entuzjazmu, ponieważ "pierwotną przyczyną zainteresowania Polską jest wojna w Europie, która jest u naszych granic". – To musi być otrzeźwiające, bez tego nie możemy oceniać tej wizyty. (…) Chcę zwrócić uwagę na coś, co powinno nam dać do myślenia na pojutrze. Życzymy Ukrainie zwycięstwa, mamy nadzieję, że zakończy się wojna, jak najlepszym wynikiem dla Ukrainy, ale teraz się pojawia pytanie – co będzie dzień po i tydzień po? – zastanawiał się. Zdaniem Wrony, to nie może być tak, że "postawimy czołgi i powiemy: okej, niech Ukraina sobie radzi". - Ukraina jest tak zdewastowana już dzisiaj, że po zakończeniu wojny, będzie potrzebowała gigantycznej pomocy gospodarczej, żeby zacząć funkcjonować - powiedział.