Dziennikarze Marcin Wrona i Jacek Stawiski w najnowszym odcinku programu "Rozmowy na szczycie" rozmawiali na temat obecnej sytuacji w Ukrainie. Zdaniem Wrony "Rosja wyciągnęła wnioski ze swoich porażek i przygotowała się na taktykę ukraińską". – Zachód trochę siadł na laurach, po tym, jak się okazało, że dzięki HIMARSOM ukraińskie wojsko odnosi jakieś sukcesy – stwierdził jednocześnie. Stawiski ocenił, że "nie czas, by permanentnie krytykować państwa zachodnie, które Ukrainę wspierają". - W czwartek w Kijowie jest przewodnicząca Komisji Europejskiej, która mam nadzieję, ma do zaoferowania Ukrainie realne, polityczne gwarancje przyszłej integracji – mówił. Dziennikarz przypomniał, że "starania o bycie w Unii Europejskiej są praprzyczyną wojny". – Sytuacja robi się poważna, choć przez cały czas taka była, mimo ukraińskich sukcesów. Uważałem, że doniesienia o tym, że Ukraina może odbić Krym, są tylko kwestią czasu. Pytanie, czy Ukraina zdoła przy pomocy zachodniej wygrać tę wojnę i czy zdoła nie przegrać – dodał Stawiski. Wrona zwrócił uwagę na to, że "Putin groził Zachodowi od 2005 roku, mówiąc, że jeżeli będzie rozszerzał NATO, czy Unię Europejską, to wtedy zobaczy". – Zachód nie rozszerzał, a i tak doszło do ataku na Gruzję, Krym, a teraz na Ukrainę. My przyzwyczailiśmy się do gróźb Putina. Mamy ciągle do czynienia z czymś, co my nazywamy naiwnością Zachodu, którą mieliśmy w odniesieniu do Rosji przez dwie dekady – kontynuował.