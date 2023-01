Kiedy Leopardy dotrą do Ukrainy? "Znowu jest za późno. Skutki tej decyzji Ukraina odczuje za wiele miesięcy"

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit potwierdził, że Niemcy wyślą do Ukrainy czołgi Leopard 2 i zatwierdzą ich przekazywanie przez państwa partnerskie. - Znowu mieliśmy do czynienia z przedziwnym tańcem kanclerza Olafa Scholza, który mówił, że "on bardzo chce, ale w zasadzie nie wie, nie może" - mówił Marcin Wrona. Zwrócił przy tym uwagę, że te czołgi nie pojawią się tam dziś, ani jutro i według nieoficjalnych informacji, które Marcin Wrona słyszał w Waszyngtonie, "pierwsze z nich pojawią się w Ukrainie za dwa miesiące". - Znowu jest za późno. Na polu walki, skutki tej decyzji Ukraina odczuje dopiero za wiele miesięcy - podkreślił, dodając, że "nie możemy ciągle być trzy kroki za Rosją". Jacek Stawiski nie zgodził się ze stanowiskiem Marcina Wrony. O ile przyznał rację, że decyzję o przekazaniu czołgów podjęto za późno, tak jego zdaniem "dwa miesiące na przesunięcie kilkudziesięciu maszyn, których Ukraina nie miała i nie wprowadza na ćwiczenia poligonowe, a na prowadzenie wojny obronnej, nie są długim czasem". Przypomniał również, że "do Polski przyjechało kilkaset niemieckich żołnierzy z Patriotami". - Bundeswehra po raz pierwszy od rozszerzenia NATO zaangażowała się w czynną obronę Polski i całej flanki wschodniej - powiedział Stawiski. Według niego to jest wydarzenie o randze historycznej.