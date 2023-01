Kolejne potężne uderzenie Rosji? "Być może celem będzie Kijów"

Coraz więcej państw europejskich zapowiada wysłanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z czego to wynika? - o tym w "Rozmowach na szczycie" dyskutowali Marcin Wrona i Jacek Stawiski. Zdaniem Marcina Wrony ma to związek z "rosnącą groźbą, że Rosja przygotowuje kolejne potężne uderzenie". - Być może celem tego ruchu będzie Kijów - stwierdził Wrona. Wyraził również obawę, że decyzje o pomocy zapadły zbyt późno i sprzęt może nie dotrzeć do Ukrainy na czas. Jacek Stawiski zauważył, że mimo wsparcia ze strony Zachodu, Ukraina ma mniejsze zasoby ludzkie i sprzętowe niż Rosja. Przyznał też, że "Rosja szykuje coś większego, nie licząc się z kosztami, bo postawiła wszystko na tę wojnę". Zwrócił uwagę, że "ucichła kwestia form dyplomacji". - Kiedyś zarzucano Scholzowi czy Macronowi, że rozmawiają z Putinem. Od wielu tygodniu nie ma już takich rozmów. To też jest symptomatyczne - dodał Stawiski.