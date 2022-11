Dziennikarze Marcin Wrona i Jacek Stawiski w najnowszym odcinku programu "Rozmowy na szczycie" przyjrzeli się wtorkowym wyborom do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Wrony ponownie amerykańskie sondaże pomyliły się. – Przewidywano tsunami, wielką falę, miażdżące zwycięstwo republikanów, a tymczasem nie wiadomo, co się stanie z amerykańskim Senatem. Jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, to moim zdaniem republikanie przejmą nad nią kontrolę, ale to będzie minimalna większość – dodał. Podkreślił, że "po raz kolejny republikanom przeszkodził Donald Trump". Stawiski z kolei powiedział, że nie jest zaskoczony tym, co wydarzyło się w USA. – Takie kwestie jak przywiązanie do pewnego ładu konstytucyjnego, znużenie Trumpem, kwestie radykalizmu aborcyjnego po stronie republikanów w ostatnich miesiącach zmobilizowały bazę wyborczą – wyjaśnił. Dziennikarz zwrócił uwagę również na to, że republikanie mogli być "odżywczo-ideowym przeciwstawieniem się rosnącym wpływom bardzo radykalnej, konfrontacyjnej lewicy, która przykleja się do partii Demokratycznej". W jego ocenie "kult Donalda Trumpa i odnoszenie się ciągle do niby zwycięstwa w 2020 roku i mówienie cały czas o Trumpie spowodował, że ta partia, która była zwolennikiem trzymania się bazy, rzeczywistości własnych wyborców, konkretów nagle oderwała się od swojej rzeczywistości".