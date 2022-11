Rosyjscy generałowie, bez Putina, rozmawiali o użyciu broni jądrowej. "To świadczy o kompletnym wykolejeniu się Rosji"

Z informacji amerykańskich źródeł wywiadowczych, opublikowanych w dzienniku "New York Times", wynika, że wysoko postawieni rosyjscy dowódcy wojskowi, bez udziału Putina, rozmawiali o tym, kiedy, gdzie i jak użyć taktycznej broni jądrowej w wojnie w Ukrainie. - To, że generałowie rozmawiają o możliwości użycia broni jądrowej na Ukrainie, pokazuje poziom ich desperacji, wynikający z tego, jak bardzo ta wojna nie idzie po rosyjskiej myśli - mówił w "Rozmowach na szczycie" Marcin Wrona. Zaznaczył, że dowodem na ich desperację oraz brak broni, są wysyłane przez Iran drony, a także planowane przez Teheran wysłanie rakiet. Dodał, że do tego wszystkiego dołącza Korea Północna. Podkreślił również, że "te doniesienia są wysoko niepokojące, bo wpisują się w cały klimat informacji rosyjskiego ministra obrony o prowokacji z użyciem brudnej bomby oraz ciągłe straszenie Putina, że Rosja może być o krok od użycia broni jądrowej". Jacek Stawiski zwrócił uwagę, że przekazanie prasie danych wywiadowczych wskazuje, że Amerykanie przesyłają w ten sposób sygnał Rosjanom, że cały czas monitorują ich ruchy. - Cała ta sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, ponieważ pokazuje kompletne wykolejenie się kierownictwa rosyjskiego - powiedział.