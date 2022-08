Śledztwo "The Washington Post". Wrona: Amerykanie przewidzieli, co zrobi Rosja"

Według dziennikarzy "The Washington Post" o zaplanowanej przez Władimira Putina inwazji na Ukrainę wywiad USA dowiedział się już w październiku 2021 roku. Dziennikarze gazety opublikowali obszerne śledztwo oparte na relacjach amerykańskich urzędników państwowych. - To jest dowód na to, że pogłoski jakoby poważne i rzetelne dziennikarstwo umarło, są nieprawdziwe - mówił Jacek Stawiski w programie "Rozmowy na Szczycie". Zdaniem Marcina Wrony, gdybyśmy od początku słuchali tego, co mówią Amerykanie, to w ogóle nie bylibyśmy zdziwieni rosyjską agresją. - Krok po kroku przewidzieli, co Rosja zrobi - podkreślił Wrona. Następnie dziennikarze rozmawiali o przeszukaniu w rezydencji Donalda Trumpa. - Fakt, że FBI dostało zgodę sądu na przeszukanie domu prezydenta Stanów Zjednoczonych jest absolutnie bez precedensu. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło - komentował Marcin Wrona. Jacek Stawiski stwierdził zaś, że wyniesienie przez byłego prezydenta dokumentów z Białego Domu jest "nie do obrony". - Niezależnie od tego czy to przeszukanie było legalne, choćby jedna ściśle tajna kartka nie mogła się tam znaleźć - powiedział Stawiski.