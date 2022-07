Zachód straszył, ale to Putin stara się "rzucić Europę na kolana". "Przykręca kurek coraz mocniej"

W "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO o zdjęciu Marcina Wrony w kapeluszu z piórem, który "zrobił ostatnio sporo zamieszania". Post dziennikarza skomentował prezydent Andrzej Duda. "Pióro orle na kapeluszu góralskim zazwyczaj znaczy kawalera do wzięcia…" - skomentował prezydent. - Dla nas, krakusów, Zakopane jest jak drugi dom. Tatry to jak wręcz nasze podwórko - powiedział Marcin Wrona, gospodarz programu. Następnie z Jackiem Stawiskim komentowali kryzys energetyczny w związku z wojną w Ukrainie. Sankcje na rosyjskie surowce, które zostały nałożone przez kraje Zachodu, uderzyły w finanse Kremla, jednak pogłębiły też problemy energetyczne Unii Europejskiej. - Putin gra na dwie rzeczy - pokazanie środkowego palca, mówiąc: znaleźliśmy sobie nowe rynki zbytu i oczywiście gra ponownie na rozbicie coraz wątlejszej jedności europejskiej, co widać przy tym oburzeniu południa Europy - komentował Marcin Wrona. Dodał też, że decyzje o ograniczeniach są "podyktowane przez Niemcy". - Rosja używa gazu jako broni w wojnie hybrydowej - powiedział Jacek Stawiski. W programie rozmawiali też o zaatakowaniu przez Rosję portu handlowego w Odessie oraz "pielgrzymce pokutnej" papieża Franciszka do Kanady.