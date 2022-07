Putin patrzy na Bliski Wschód. "Robi się z tego ciąg państw, które trudno będzie powstrzymać"

Wywiad Stanów Zjednoczonych ostrzega, że Iran wysyła drony do Rosji. Teheran zaprzecza tym doniesieniom. Jacek Stawiski i Marcin Wrona zwracają uwagę na stanowisko Moskwy w tej sytuacji. - Rosja pokazuje "nie chcecie z nami grać, to my sobie szukamy innych partnerów". Tutaj są Indie, Chiny i oczywiście Iran - mówił w "Rozmowach na szczycie" Marcin Wrona. Jego zdaniem Władimir Putin stara się tworzyć alternatywną rzeczywistość do tej, z której jest wykluczony przez sankcje. Jacek Stawiski zaznaczył, że Rosja od długiego czasu przekazywała technologie jądrowe Iranowi wiedząc, że "możliwość posiadania broni nuklearnej przez takie państwo, które jest eksporterem islamskiej rewolucji w radykalnej wersji, całkowicie zmienia równanie geopolityczne w regionie Bliskiego Wschodu". - Rosja z premedytacją dostarczała technologie atomowe Iranowi wiedząc, że to będzie stały cierń w polityce Stanów Zjednoczonych. - stwierdził. Marcin Wrona dodał, że Iran z kolei wspiera rozwój technologii jądrowej Korei Północnej, przez co tworzy się ciąg państw, które stają się państwami jądrowymi i które trudno będzie powstrzymać pokojowymi metodami. Prowadzący programu rozmawiali również o ryzyku recesji, zabójstwie byłego premiera Japonii Shinzo Abe, relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem i protestach rolników w Holandii.