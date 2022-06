"Nie można podważać wyników wyborów". Czy atak na Kapitol zwiastuje krach demokracji?

Podczas poniedziałkowego wysłuchania komisji śledczej Izby Reprezentantów do spraw ataku na Kapitol szereg bliskich współpracowników Donalda Trumpa zeznało, że wysuwane przez otoczenie byłego prezydenta twierdzenia o oszustwach wyborczych nie miały potwierdzenia w faktach. - Nie ma nic bardziej destrukcyjnego w demokracji niż podważanie wyników wyborów – stwierdził Jacek Stawiski. Według dziennikarza "jeżeli Stany Zjednoczone tracą ten fundament, to przestają być przykładem funkcjonującej demokracji". - To jest idealny prezent dla tych wszystkich, którzy – tak jak prezydent chiński – utrzymują, że w obecnych czasach demokracja jest nieefektywna, demokracja się nie sprawdza – zauważył Marcin Wrona. – Sondaż telewizji CBS News mówi, że 52 procent wyborców republikańskich uważa, że nie jest istotne, co się stało 6. stycznia i dlaczego to się stało – podkreślił Wrona. – I tak część ludzi będzie myślała, że to spisek – dodał. – Zawsze mówiło się, że kraje anglosaskie są zaszczepione przeciw secesji. Tam nie było totalitaryzmu. Dzisiaj mamy krach tego modelu – mówił Stawiski w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO.

