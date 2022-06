"Absolutne wyłamanie się". W co gra Emmanuel Macron?

W "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO dziennikarze Marcin Wrona i Jacek Stawiski rozmawiają o postawie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówi o rosyjskiej inwazji w Ukrainie nie jak o ludobójstwie, zbrodniach wojennych, tylko o "fundamentalnym błędzie Władimira Putina". Zdaniem Wrony to jest "absolutne wyłamanie się ze wspólnego frontu". – Macron gra w to od dawna, rozmowy telefoniczne z Putinem, szukania kompromisów, a potem Putin ośmiesza Macrona przed wyborami, a Macron dalej do niego wydzwania i mówi, że nie można upokarzać Rosji – dodał Wrona. Z kolei Stawiski podkreślił, że nas, Polaków, może to irytować, ale "czasem te emocje są za duże". – Nawet, jeżeli irytuje nas sposób działania, to to jest skoordynowana akcja. Ktoś z Rosjanami musi rozmawiać. Jeżeli wyobrażamy sobie, że polityka światowa polega na tym, że takich rozmów nie będzie, to jesteśmy w błędzie. Stany Zjednoczone też rozmawiają – stwierdził Stawiski. Następnie dyskutowali o "zadziwiającej" wypowiedzi Olafa Scholza. Przemawiając we wtorek na konferencji prasowej z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii, stwierdził, że "Niemcy są jednym z najważniejszych militarnych pomocników Ukrainy" i nikt "nie dostarcza broni na taką skalę, jak oni".