Na początek w "Rozmowach na szczycie" o procesie, który śledziła cała Ameryka, czyli Johnny Depp kontra Amber Heard. Po ponad sześciu tygodniach procesu sądowego, aktorowi udało się przekonać ławę przysięgłych, że jego była żona naruszyła jego dobre imię w felietonie dla "The Washington Post". Zdaniem dziennikarza Marcina Wrony, proces ten był oglądany nie dlatego, że dotyczył problemu przemocy domowej, lecz dlatego, że pojawiały się "pikantne szczegóły i pojawiały się gwiazdy, które obrzucały się błotem". – Niestety kwestie przemocy domowej i seksualnej zeszły zupełnie na dalszy plan. To jest przykre w związku z tym procesem – podkreślił. Następnie dziennikarze rozmawiali o monarchii w Wielkiej Brytanii. W czwartek w Londynie odbyła się parada Trooping the Colour. W tym roku wyjątkowa, bo związana z platynowym jubileuszem królowej Elżbiety II - 70-leciem jej panowania. – To ma posmak pewnego odpustu, bardzo przewidywalnego. Ludzie w cylindrach napompowanych w barwach brytyjskich i parady wojskowe. Już to widzieliśmy – ocenił Jacek Stawiski. Dziennikarz zauważył jednak, że najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Elżbieta II panuje od 70 lat i "jest łącznikiem ze światem, którego praktycznie nikt już nie pamięta".