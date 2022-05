Erdogan "gra w swoją grę". Ale nie tylko on "może sprawić kłopoty" Szwecji i Finlandii

Marcin Wrona i Jacek Stawiski w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO rozmawiali o wejściu Szwecji i Finlandii do NATO oraz o negatywnym stanowisku w tej sprawie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. – Erdogan na pewno ustąpi. O tym mówił dzień wcześniej Joe Biden. Erdogan gra o to, aby jego stanowisko wobec organizacji kurdyjskich zostało szerzej poparte. On chce być zauważonym, chce być widzącym się graczem – mówił Wrona. Zdaniem Stawskiego głównym problemem prezydenta Turcji są Stany Zjednoczone. Dziennikarz porównał tę sytuację do prezydenta Rosji, który "domagał się rozmów z Ameryką nad nowymi warunkami zasad bezpieczeństwa". - Nie interesowały go rozmowy z Francją, Niemcami, czy z innymi krajami. Trochę Erdogan robi to samo. Wysyła sygnały, że jeżeli Ameryka załatwi pewne kwestie z Turcją, to ten obecny sprzeciw wobec akcesji Finlandii i Szwecji do NATO zostanie zdjęty - ocenił Jacek Stawiski. Dodał, że jest jeszcze jeden kraj, który "może sprawić trochę kłopotów przy ratyfikacji roszczerzenia NATO o państwa skandynawskie". To Francja.