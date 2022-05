W "Rozmowach na szczycie" dziennikarze Marcin Wrona oraz Jacek Stawiski mówili o chęci dołączenia przez Finlandię do Sojusz Północnoatlantyckiego. – Stany Zjednoczone mówią, że ta integracja Finlandii z NATO powinna się odbyć błyskawicznie, bez żadnych przeszkód – mówił Wrona. Zauważył, że to kraj, który "walczył z Rosją i z sowietami nie jeden raz i osiągał sukcesy, który zachowywał neutralność wojskową przez lata". - W tym momencie dzieje się coś, co niedawno było nie do pomyślenia - ocenił. Stawiski zwrócił uwagę, że ta akcesja może być uzupełniona wejściem do NATO również Szwecji. – Wejście Finlandii i docelowo Szwecji to jest rzeczywiście kolosalna zmiana systemu bezpieczeństwa i zmiana mapy europejskiej – powiedział. Zaznaczył, że ważne jest również to, że jest to nie tylko klęska doraźnej polityki putinowskiej, ale również pokazanie, jaki model rozwoju geopolityki jest atrakcyjny.