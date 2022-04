"Śmiertelne zagrożenie dla Ukrainy. Oznacza to, że na Kremlu jest wyciągany scenariusz z szuflady"

Joe Biden podjął kolejną decyzję o przekazaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zdaniem Marcina Wrony, Ameryka jest spóźniona z pomocą. - Ofensywa w Donbasie trwa teraz. Ten ciężki sprzęt jest potrzebny teraz. Za tydzień czy dwa może nie być wojny w Donbasie - argumentował. Jacek Stawiski przyznał, że imponuje mu postawa Bidena i Amerykanów, natomiast jest zaskoczony "karuzelą niejasności, dziwacznych wypowiedzi" w Niemczech. Następnie w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO dyskutowano o zbliżającej się drugiej turze wyborów we Francji. Wydaje się, że to Emmanuel Macron jest na drodze do zwycięstwa, jednak dużym poparciem cieszy się również Marine Le Pen. Marcin Wrona obawia się, że elektorat Le Pen może być niedoszacowany i może dojść do sytuacji, którą obserwowaliśmy w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas w sondażach przewaga Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem wynosiła 5 punktów procentowych. Gospodarze programu dyskutowali również o "dziwnym zachowaniu Putina" w czasie spotkania z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, gdzie zapadła decyzja w sprawie huty Azowstal w Mariupolu.