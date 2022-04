Staram się zachować język parlamentarny i jakiś spokój, ale po prostu szlag mnie trafia z powodu naszej absolutnej bezsilności - powiedział w "Rozmowach na szczycie" z Jackiem Stawiskim wstrząśnięty Marcin Wrona. Korespondent "Faktów" w USA pytał, co jeszcze my, świat możemy zrobić "oprócz odpowiedzi zbrojnej na to co się dzieje w Ukrainie"? - W jaki sposób możemy powstrzymać to absolutne rosyjskie bestialstwo? Jeszcze przy tych potwornych, niewyobrażalnych łgarstwach, kłamstwach, bezczelności ze strony rosjskiej, która to oskarża Ukrainę o dokonywanie tych wszystkich potwornych mordów - mówił wzburzony dziennikarz. - Powoli mam wrażenie, że coś się zaczyna zmieniać w dostawach broni na Ukrainę. Ostatnie doniesienia są interesujące - odpowiedział mu Jacek Stawiski.